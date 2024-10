Presidio Unirai: “Stop al precariato, giusto contratto per gli atipici” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Lavorano in programmi come Report, Porta a Porta, Presa Diretta, Unomattina, Agorà, La vita in diretta, Chi l’ha visto?, veri e propri pilastri dei palinsesti Rai, svolgono attività giornalistica ma non hanno alcuna tutela. Hanno la partita Iva oppure sono inquadrati con contratti da programmista. Sono gli atipici della Rai, oltre 200, chiedono la riapertura delle trattative per la loro stabilizzazione. In tanti hanno partecipato questa mattina al Presidio organizzato da Unirai sotto la sede di Viale Mazzini. “Abbiamo voluto mettere questo tema all’attenzione di tutti”, ha spiegato il segretario di Unirai Francesco Palese. “Oggi comincia un nuovo percorso, una nuova battaglia, che deve essere inclusiva e trasversale. Occorre andare oltre le sigle, le simpatie e le appartenenze, perché questa è la battaglia di tutti. In Rai non possono esistere zone grigie. Lopinionista.it - Presidio Unirai: “Stop al precariato, giusto contratto per gli atipici” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Lavorano in programmi come Report, Porta a Porta, Presa Diretta, Unomattina, Agorà, La vita in diretta, Chi l’ha visto?, veri e propri pilastri dei palinsesti Rai, svolgono attività giornalistica ma non hanno alcuna tutela. Hanno la partita Iva oppure sono inquadrati con contratti da programmista. Sono glidella Rai, oltre 200, chiedono la riapertura delle trattative per la loro stabilizzazione. In tanti hanno partecipato questa mattina alorganizzato dasotto la sede di Viale Mazzini. “Abbiamo voluto mettere questo tema all’attenzione di tutti”, ha spiegato il segretario diFrancesco Palese. “Oggi comincia un nuovo percorso, una nuova battaglia, che deve essere inclusiva e trasversale. Occorre andare oltre le sigle, le simpatie e le appartenenze, perché questa è la battaglia di tutti. In Rai non possono esistere zone grigie.

