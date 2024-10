Picchia la moglie, poi le punta contro la pistola: arriva la polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri pomeriggio la polizia ad Acerra ha arrestato un 32enne di Castel Volturno accusato di aver minacciato la moglie. L'uomo ha precedenti, e dovrà rispondere ora di maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di arma clandestina, arma Napolitoday.it - Picchia la moglie, poi le punta contro la pistola: arriva la polizia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri pomeriggio laad Acerra ha arrestato un 32enne di Castel Volturno accusato di aver minacciato la. L'uomo ha precedenti, e dovrà rispondere ora di maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di arma clandestina, arma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acerra : aggredisce la moglie. La Polizia di Stato arresta 32enne e sequestra pistola e fucile - I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna che ha raccontato di essere stata aggredita, come già avvenuto in precedenti occasioni, dal marito. . La vittima ha poi aggiunto di essere stata minacciata dal marito, antecedentemente, anche con una pistola motivo per il quale, gli agenti hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’uomo a ... (Puntomagazine.it)

Tragedia a Solero : un uomo accoltella la moglie e la polizia indaga sull’accaduto - Gli agenti stanno raccogliendo ogni informazione utile per comprendere le circostanze che hanno portato a questo fatale scontro domestico. La comunità locale è rimasta sconvolta, sottolineando il forte impatto emotivo di questo crimine all’interno di un contesto normalmente pacifico. Nonostante l’immediato intervento dei paramedici, giunti sul posto con un’ambulanza attrezzata, non c’è stato ... (Gaeta.it)

Picchiava la moglie e il figlio. La polizia ha espatriato un 58enne - Le vicende dell’uomo sono lunghe e complesse e l’espatrio pare porre la parola fine ad una vicenda di sofferenza. Violenze fisiche ma anche psicologiche, seminando un vero e proprio terrore a casa. Francesca Navari . Personale dell’ufficio Immigrazione della Questura ha proceduto ieri all’allontanamento dell’uomo dal territorio nazionale, notificando il provvedimento di espulsione e, dopo ... (Lanazione.it)