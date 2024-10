Perché Francesca Tocca non c’è più ad Amici? C’entra Raimondo Todaro? Intanto Milly Carlucci getta benzina sul fuoco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amici di Maria De Filippi è tornato in onda con la nuova stagione circa un mese fa; nel cast, però, Francesca Tocca non c’è. Perché? Da anni la moglie di Raimondo Todaro è parte integrante della trasmissione come ballerina professionista del talent, ma che gine ha fatto adesso? E cosa C’entra Milly Carlucci? Diversi magazine, fra cui SuperGuidaTv e DiPiùTv, hanno confermato che la decisione di non far parte del programma di Maria De Filippi sarebbe stata proprio di Francesca stessa. Secondo il settimanale di Cairo Editore, la scelta di Francesca Tocca sarebbe dipesa da Raimondo Todaro che – come sappiamo – oggi è stato sostituito dalla collega Deborah Lettieri. Donnapop.it - Perché Francesca Tocca non c’è più ad Amici? C’entra Raimondo Todaro? Intanto Milly Carlucci getta benzina sul fuoco Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)di Maria De Filippi è tornato in onda con la nuova stagione circa un mese fa; nel cast, però,non c’è.? Da anni la moglie diè parte integrante della trasmissione come ballerina professionista del talent, ma che gine ha fatto adesso? E cosa? Diversi magazine, fra cui SuperGuidaTv e DiPiùTv, hanno confermato che la decisione di non far parte del programma di Maria De Filippi sarebbe stata proprio distessa. Secondo il settimanale di Cairo Editore, la scelta disarebbe dipesa dache – come sappiamo – oggi è stato sostituito dalla collega Deborah Lettieri.

