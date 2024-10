Sport.quotidiano.net - Onofri, l’uomo partita del Ravenna. Mano pesante del giudice: 3 turni a Nappello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il gol segnato al quarto d’ora sull’assist di Rossetti e il salvataggio sulla linea in zona Cesarini. Il successo di domenica contro l’Imolese ha trovato in Matteoil vero protagonista. L’anticipo su Raffini, quando il match volgeva al termine, è stato decisivo quanto il gol firmato nel 1° tempo: "Mi sono trovato lì per istinto – ha proseguito il ventenne difensore centrale giallorosso – come senso di posizione. Aspettando il tiro avversario, sono andato in protezione della porta. Alla fine è andata bene, perché ero al posto giusto, al momento giusto. Sono contento che sia servito questo gesto tecnico per evitare il gol e portare a casa la vittoria". Appunto, la vittoria, arrivata dopo due sconfitte di fila: "Ci è servita e ce la siamo meritata.