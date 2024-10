Omicidio Giulia: Impagnatiello “in grado di intendere e di volere” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando ha ucciso la fidanzata incinta con 37 coltellate Alessandro Impagnatiello era “capace di intendere e di volere”. Omicidio Giulia: Impagnatiello “in grado di intendere e di volere” Questo l’esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo per l’Omicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia L'articolo Omicidio Giulia: Impagnatiello “in grado di intendere e di volere” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Omicidio Giulia: Impagnatiello “in grado di intendere e di volere” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando ha ucciso la fidanzata incinta con 37 coltellate Alessandroera “capace die di”.“indie di” Questo l’esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo per l’diTramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia L'articolo“indie di” Teleclubitalia.

