Omicidio Candido Montini, test Dna agli abitanti di Garzeno: "Vogliamo farlo, viviamo nella paura" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Proseguono le indagini sulla morte di Candido Montini, l'ex vicesindaco ucciso a coltellate il 24 settembre nella sua casa di Garzeno (Como). A distanza di settimane dall'Omicidio non c'è ancora un indagato e gli abitanti della zona vengono sottoposti al test del Dna, che verrà poi comparato con eventuali tracce biologiche lasciate sul luogo del delitto e sull'arma.

