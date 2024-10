Omicidio Barbara Capovani Seung confessa in aula

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) PISA –in, Gianluca Paul, 34 anni, hato inmercoledì 16 ottobre durante l’udienza del processo. Processo per l’di, la psichiatria aggredita il 21 aprile 2023 all’esterno del servizio psichiatrico dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.era responsabile del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. L’imputato, ex paziente di, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere.ha parlato per circa un’ora, affermando “di essere l’aggressore die di averla portata alla morte il 21 aprile del 2023 a Pisa nell’ospedale Santa Chiara, davanti al reparto di psichiatria dove lavorava”.