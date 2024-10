Nello scontro con un'auto muore motociclistica 22enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un motociclista 22enne è morto oggi, 16 ottobre, Nello scontro con un'auto a Bussolengo.L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in Via Crocioni, intorno alle 13.30. Il decesso del giovane è stato accertato dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica subito dopo aver Veronasera.it - Nello scontro con un'auto muore motociclistica 22enne Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un motociclistaè morto oggi, 16 ottobre,con un'a Bussolengo.L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in Via Crocioni, intorno alle 13.30. Il decesso del giovane è stato accertato dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'medica subito dopo aver

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rosignano - 84enne muore nello scontro frontale tra due auto. Grave un 29enne trasportato all'ospedale in codice rosso - Tragedia in via Vecchia Aurelia, all'altezza dello stradone Belvedere a Rosignano, dove una 84enne residente a Cecina è morta in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. L'impatto frontale tra le vetture è avvenuto intorno alle 21 di ieri, martedì 15 ottobre. Alla guida... (Livornotoday.it)

San Colombano al Lambro - 4 feriti nello scontro tra due auto e un camion - A seguire i passeggeri che avevano bisogno di cure sono stati accompagnati, in codice giallo, di media gravità, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia. Per loro sono arrivate anche l’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa di Codogno e una della Croce casalese. Poi le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità. (Ilgiorno.it)

San Colombano al Lambro - 4 feriti nello scontro tra due auto e un camion - A seguire i passeggeri che avevano bisogno di cure sono stati accompagnati, in codice giallo, di media gravità, all’ospedale policlinico San Matteo di Pavia. San Colombano al Lambro (Milano), 14 ottobre 2024 – È di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2024, a San Colombano al Lambro, lungo la strada statale Mantovana 234. (Ilgiorno.it)