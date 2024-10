Mbappé, l’avvocata: «Probabilmente la denunciante ha fatto sapere alla stampa svedese della denuncia» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamani l’avvocata di Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, è tornata a parlare del suo assistito dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera al Tf1. Stavolta, al canale Bfmtv, ha dato alcune precisazioni in merito all’accusa di stupro del calciatore francese nel suo soggiorno a Stoccolma. l’avvocata di Mbappé: «E’ stato rintracciato mentre andava a Stoccolma, la denunciante ha rintracciato la stampa svedese» «Al momento parliamo senza avere informazioni sulla denuncia presentata e non sappiamo nemmeno se è contro Kylian Mbappé, e questa cosa la trovo di rara indecenza. Capisco che si facciano domande, ma non entrerò nei dettagli. L’unica cosa che posso dire è che lui non ha nulla di cui incolparsi. La seconda cosa è che non sappiamo nulla». Dopo aver appreso la notizia, Mbappé è caduto dalle nuvole «Certo. Non può immaginare che una denuncia sia stata presentata e sia rivolta a lui. Ilnapolista.it - Mbappé, l’avvocata: «Probabilmente la denunciante ha fatto sapere alla stampa svedese della denuncia» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamanidi Kylian, Marie-Alix Canu-Bernard, è tornata a parlare del suo assistito dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera al Tf1. Stavolta, al canale Bfmtv, ha dato alcune precisazioni in merito all’accusa di stupro del calciatore francese nel suo soggiorno a Stoccolma.di: «E’ stato rintracciato mentre andava a Stoccolma, laha rintracciato la» «Al momento parliamo senza avere informazioni sullapresentata e non sappiamo nemmeno se è contro Kylian, e questa cosa la trovo di rara indecenza. Capisco che si facciano domande, ma non entrerò nei dettagli. L’unica cosa che posso dire è che lui non ha nulla di cui incolparsi. La seconda cosa è che non sappiamo nulla». Dopo aver appreso la notizia,è caduto dalle nuvole «Certo. Non può immaginare che unasia stata presentata e sia rivolta a lui.

