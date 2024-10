Manovra: Tajani, 'legge bilancio soddisfacente, frutto del dialogo e non di imposizione' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ampiamente soddisfacente". Giudica con queste parole, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la legge di bilancio, parlando al termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo olandese Caspar Veldkamp. Inoltre, sottolinea il vice premier, "il sostegno delle banche alla Manovra non è stato frutto di un imposizione e nemmeno di una tassa sugli extra profitti (che non so cosa voglia dire)". "Grazie a un lavoro concreto di dialogo - ha chiosato il ministro - abbiamo avuto la possibilità di utilizzare 3,5 miliardi, grazie a un 'accordo': un messaggio diretto anche ai mercati, che un'imposizione avrebbe spaventato". Liberoquotidiano.it - Manovra: Tajani, 'legge bilancio soddisfacente, frutto del dialogo e non di imposizione' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ampiamente". Giudica con queste parole, il ministro degli Esteri Antonio, ladi, parlando al termine dell'incontro alla Farnesina con l'omologo olandese Caspar Veldkamp. Inoltre, sottolinea il vice premier, "il sostegno delle banche allanon è statodi une nemmeno di una tassa sugli extra profitti (che non so cosa voglia dire)". "Grazie a un lavoro concreto di- ha chiosato il ministro - abbiamo avuto la possibilità di utilizzare 3,5 miliardi, grazie a un 'accordo': un messaggio diretto anche ai mercati, che un'avrebbe spaventato".

