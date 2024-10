Lucca Comics & Games 2024 al via i click days ecco come funziona e gli eventi prenotabili

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), al via ie gli(30 ottobre – 3 novembre) si sta avvicinando ed è arrivato anche il momento per fissare in agenda i momenti in cui saranno aperte le prenotazioni degliai quali sarà possibile accedere solo assicurandosi un posto a sedere, i cosiddetti “”: giovedì 17 ottobre alle 14:00; domenica 20 alle 16:00 e martedì 22 alle 14:00. Solo durante isarà possibile prenotare il proprio posto all’evento preferito, fino a esaurimento posti.no idi? Da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio posto solo tramite la APP di, la “CG24 Assistant” (Android/iOS). Non sarà possibile effettuare prenotazioni tramite il sito Eventbrite o tramite il sito di LCG.