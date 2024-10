Luca Guadagnino sta già montando il documentario su Bertolucci e svela quale film vorrebbe girare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il regista Luca Guadagnino ha svelato di essere già a buon punto sul suo prossimo progetto, un documentario su Bernardo Bertolucci. Luca Guadagnino ha rivelato che è già a buon punto sul suo prossimo progetto dopo Queer, un documentario su Bernardo Bertolucci. Il regista italiano, ospite del podcast di IndieWire filmmaker Toolkit, ha inoltre parlato di un altro romanzo che vorrebbe adattare in futuro. Il film su Bertolucci di Guadagnino Parlando del progetto sul maestro del cinema italiano morto nel 2018, Luca Guadagnino ha spiegato: "Sono impegnato al montaggio ora. Ho ancora un altro paio di conversazioni che voglio avere. Voglio parlare di lui con Marty Scorsese". Il regista ha inoltre spiegato l'approccio scelto per il documentario: "Stiamo girando da un Movieplayer.it - Luca Guadagnino sta già montando il documentario su Bertolucci e svela quale film vorrebbe girare Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il registahato di essere già a buon punto sul suo prossimo progetto, unsu Bernardoha rivelato che è già a buon punto sul suo prossimo progetto dopo Queer, unsu Bernardo. Il regista italiano, ospite del podcast di IndieWiremaker Toolkit, ha inoltre parlato di un altro romanzo cheadattare in futuro. IlsudiParlando del progetto sul maestro del cinema italiano morto nel 2018,ha spiegato: "Sono impegnato al montaggio ora. Ho ancora un altro paio di conversazioni che voglio avere. Voglio parlare di lui con Marty Scorsese". Il regista ha inoltre spiegato l'approccio scelto per il: "Stiamo girando da un

