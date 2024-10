LIVE Sonego-Ruud 3-6, 6-6, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: tie-break del 2° set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 6-6 Tie-break! 40-15 Risposta vincente di rovescio! 40-0 Blitz dell’azzurro, sbaglia la volèe. 30-0 Rovescio in rete di Sonego. 15-0 Ace (7°). 6-5 Scheggia appena la prima Ruud! 40-15 Clamoroso errore di volo dal lato del rovescio Ruud. Meglio per Sonego. 30-15 Servizio vincente! 15-15 ACE (8°)! 0-15 Passa di dritto in corsa Ruud. Aggancia la volèe in allungo Sonego ma poco può. 5-5 A trenta il norvegese. 40-30 Gran risposta di rovescio di Sonego! 40-15 Altra prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si allunga il dritto dopo il servizio di Ruud! 15-0 Fuori misura il passante di rovescio di Sonego. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 3-6, 6-6, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: tie-break del 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 6-6 Tie-! 40-15 Risposta vincente di rovescio! 40-0 Blitz dell’azzurro, sbaglia la volèe. 30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Ace (7°). 6-5 Scheggia appena la prima! 40-15 Clamoroso errore di volo dal lato del rovescio. Meglio per. 30-15 Servizio vincente! 15-15 ACE (8°)! 0-15 Passa di dritto in corsa. Aggancia la volèe in allungoma poco può. 5-5 A trenta il norvegese. 40-30 Gran risposta di rovescio di! 40-15 Altra prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si allunga il dritto dopo il servizio di! 15-0 Fuori misura il passante di rovescio di. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva - Cinque modifiche rispetto al match di domenica scorsa contro la Roma. 33? PALO DI BOATTIN, INCREDIBILE! Sinistro magico a giro della numero 13 dallo spigolo destro dell’area. In verità, le due formazioni si sono scontrate una volta prima d’oggi, si trattava però di un’amichevole disputatasi lo scorso 20 agosto, terminata con un pareggio a reti bianche. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : set e break di margine per l’azzurro - SECONDO SET 6-0 PRIMO SET SINNER! Altra ottima prima di Jannik, che in 26 minuti rifila il bagel al russo. AD-40 SET POINT SINNER. 30-0 Servizio, rovescio e volèe a segno per Jannik. 3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Impressionante Jannik, che si difende e piazza il dritto incrociato perentorio. CHE PUNTOOOO! Passante di rovescio incrociato in corsa spaventoso di Jannik. (Oasport.it)