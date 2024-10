L’ennesimo rinvio al prolungamento della metro C e la sfiducia dei romani per le grandi opere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il prolungamento di due fermate della linea C della metropolitana di Roma che collegherà la stazione San Giovanni a Colosseo, passando per Porta metronia (già Amba Aradam) e farà in modo che la terza metro di Roma si interscambi anche con la linea B aprirà al pubblico il 15 settembre 2025, quando l’anno giubilare sarà abbastanza inoltrato nonché in ritardo di diversi mesi sull’ultima data resa nota per la sua apertura, ovvero la primavera del prossimo anno. Tpi.it - L’ennesimo rinvio al prolungamento della metro C e la sfiducia dei romani per le grandi opere Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi due fermatelinea Cpolitana di Roma che collegherà la stazione San Giovanni a Colosseo, passando per Portania (già Amba Aradam) e farà in modo che la terzadi Roma si interscambi anche con la linea B aprirà al pubblico il 15 settembre 2025, quando l’anno giubilare sarà abbastanza inoltrato nonché in ritardo di diversi mesi sull’ultima data resa nota per la sua apertura, ovvero la primavera del prossimo anno.

In arrivo 2 milioni e mezzo per il prolungamento della metro M5 fino a Monza - Ben 2 milioni e mezzo di euro per il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. . . . A renderlo noto è Adriano Galliani, eletto successore di Silvio Berlusconi sullo scranno in. Arriveranno da Roma, inclusi all'interno della Legge di Bilancio per il 2025 che verrà approvata il 31 dicembre. (Milanotoday.it)

Da Roma in arrivo 2 milioni e mezzo per il prolungamento della metropolitana fino a Monza (e non solo) - A renderlo noto è Adriano Galliani, eletto successore di Silvio Berlusconi sullo scranno in Senato. Arriveranno da Roma, inclusi all'interno della Legge di Bilancio per il 2025 che verrà approvata il 31 dicembre. . . 2 milioni e mezzo di euro per il prolungamento della metropolitana fino a Monza. (Monzatoday.it)

Metro C - chiusure anticipate e totali. Il prolungamento al Colosseo ferma la terza linea metro - Disagi senza fine per i trasporti della Capitale, alle prese con lavori, restyling e rivoluzioni che - si spera - dovrebbero cambiare in meglio il loro funzionamento. . Stavolta sarà la metro C a fermarsi. . Perché si ferma la metro C? Atac spiega che "nell’ambito delle attività propedeutiche. (Romatoday.it)