Lecce, Sticchi Damiani: "Il divario con la Fiorentina è evidente. Pongracic? Con noi fu un marziano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica la Fiorentina torna in campo. Lo farà in un campo difficile come quello di Lecce, in cui lo scorso anno ha lasciato tre punti sanguinosissimi. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica latorna in campo. Lo farà in un campo difficile come quello di, in cui lo scorso anno ha lasciato tre punti sanguinosissimi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Probabili formazioni Lecce-Fiorentina : ottava giornata Serie A 2024/25 - La partita inizierà alle 15:00 di domenica 20 ottobre nella cornice dello stadio Via del Mare. . Bonifazi, Banda (in dubbio) Squalificati: – Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. FIORENTINA – Bove, Cataldi e Adli a centrocampo. (Sportface.it)

Fiorentina - designato l'arbitro per la sfida col Lecce : viola vittoriosi solo in un'occasione - La Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali valide per l'ottava giornata di campionato. . . . Bonacina sarà il quarto uomo, al Var invece ci sarà Marini assistito da. A dirigere Lecce-Fiorentina, in programma domenica alle 15, sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Rossi e Garzelli. (Firenzetoday.it)

Lecce - un’assenza pesante per Gotti verso la Fiorentina : il report dell’allenamento - REPORT ALLENAMENTO – «È ripreso nel pomeriggio […]. Il report dell’allenamento del Lecce che ha annunciato un’assenza pesante per Luca Gotti in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Bonifazi in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. (Calcionews24.com)