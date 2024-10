La Reggia di Caserta celebra Vanvitelli con la mostra “Visioni”: oltre 130 opere in esposizione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mostra “Visioni” si è recentemente conclusa presso la storica Reggia di Caserta, una celebrazione che ha mescolato l’arte della fotografia con l’eredità architettonica di Luigi Vanvitelli. Frutto delle campagne fotografiche “Attraversamenti” di Luciano D’Inverno e “Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo” di Luciano Romano, la mostra ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura attraverso il bando “Strategia Fotografia”. Questa iniziativa ha arricchito notevolmente il patrimonio museale della Reggia, unendo tradizione e innovazione in una delle location più affascinanti d’Italia. Un’immersione nell’arte fotografica La mostra “Visioni” ha presentato oltre 130 opere fotografiche, allineando la creatività contemporanea con il ricco patrimonio storico della Reggia di Caserta. Gaeta.it - La Reggia di Caserta celebra Vanvitelli con la mostra “Visioni”: oltre 130 opere in esposizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La” si è recentemente conclusa presso la storicadi, unazione che ha mescolato l’arte della fotografia con l’eredità architettonica di Luigi. Frutto delle campagne fotografiche “Attraversamenti” di Luciano D’Inverno e “Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo” di Luciano Romano, laha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura attraverso il bando “Strategia Fotografia”. Questa iniziativa ha arricchito notevolmente il patrimonio museale della, unendo tradizione e innovazione in una delle location più affascinanti d’Italia. Un’immersione nell’arte fotografica La” ha presentato130fotografiche, allineando la creatività contemporanea con il ricco patrimonio storico delladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scavalca il muro della Reggia di Caserta per andare a funghi nel bosco - scoperto e denunciato - I militari hanno quindi denunciato l’uomo e sequestrato i funghi, successivamente sminuzzati e distribuiti nuovamente nel bosco per favorire la proliferazione delle spore e preservare la biodiversità del posto. È stato sorpreso dai carabinieri forestali e denunciato per introduzione abusiva in proprietà del Demanio dello Stato. (Dayitalianews.com)

Scavalca il muro del Bosco di San Silvestro alla Reggia di Caserta per raccogliere funghi : denunciato - Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo essersi introdotto illecitamente nel Bosco di San Silvestro, Oasi WWF all'interno del Parco della Reggia di Caserta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Azienda ospedaliera di Caserta e Reggia insieme per contrastare il diabete nei bambini - Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ripropone il Progetto R.E.G.G.I.A. (Regolare, Educare alla Gestione della Glicemia Insieme all’Arte), finalizzato a migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da diabete mellito e... (Casertanews.it)