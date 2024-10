Ilgiorno.it - La marcia per l’accoglienza: "La cronaca porta a galla le storture dell’emergenza"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unaper, perché nessuno sia escluso ma anche per evidenziare ledi un sistema in emergenza. "I fatti dino ail tema sopito dell’inadeguatezza del sistema di accoglienza", commenta Marco Fenaroli, assessore a Brescia che ha presentato ladeldi sabato. Il riferimento è ai fatti di Collio, dove una bambina di 10 anni è stata violentata nel Cas ed è rimasta incinta. "La Commissione prefettizia ha tempi molto lunghi – ricorda Fenaroli – per l’inadeguatezza dell’organico: sono lunghi i tempi per il primo colloquio e per il riconoscimento, nonostante l’impegno di chi ci lavora. Vuol dire che vengono saltati a piè pari i diritti di protezione internazionale.