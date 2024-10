Juve, Zirkzee una possibilità? Occhio alla formula. Skriniar e Tah in difesa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino, 16 ottobre 2024 – Una occasione per gennaio? Forse, ma difficile. Joshua Zirkzee ha fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta, fino alla qualificazione in Champions League, poi ha scelto di andare in Premier al Manchester United, facendo scattare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e accettando un ingaggio di 4 milioni di euro netti l’anno. Lo aveva cercato anche il Milan, ma non era stata trovata la quadra con le commissioni del suo agente Kia Joorabchian, così si è mossa la Premier che ha disponibilità economiche migliori. Ma l’avvio di Zirkzee in Inghilterra è stato difficile. Crisi United, Zirkzee può lasciare? Che Zirkzee possa piacere a Motta è un dato di fatto, soprattutto perché ha caratteristiche totalmente diverse da quelle di un centravanti classico. Sport.quotidiano.net - Juve, Zirkzee una possibilità? Occhio alla formula. Skriniar e Tah in difesa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino, 16 ottobre 2024 – Una occasione per gennaio? Forse, ma difficile. Joshuaha fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta, finoqualificazione in Champions League, poi ha scelto di andare in Premier al Manchester United, facendo scattare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e accettando un ingaggio di 4 milioni di euro netti l’anno. Lo aveva cercato anche il Milan, ma non era stata trovata la quadra con le commissioni del suo agente Kia Joorabchian, così si è mossa la Premier che ha disponibilità economiche migliori. Ma l’avvio diin Inghilterra è stato difficile. Crisi United,può lasciare? Chepossa piacere a Motta è un dato di fatto, soprattutto perché ha caratteristiche totalmente diverse da quelle di un centravanti classico.

