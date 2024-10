Ilgiorno.it - Guerra alle malattie oncologiche “MOvember“ sta tornando

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se il rosa è ormai da tradizione il colore del mese di ottobre, mese dedicato in particolare alla prevenzione dellefemminili, novembre, anzi,è azzurro, ha i baffi e stacon un ricco calendario di eventi e iniziative per informare sulle forme di prevenzionepatologie tumorali maschili e raccogliere fondi. Si comincia martedì 21 ottobre in trasferta a Sondrio, con la presentazione ufficiale della maglietta dell’edizione 2024 allo Spazio 42 dell’Associazione Scarpatetti Arte in vista dell’evento che aprirà di corsa il mese azzurro alla Colonia Fluviale di Morbegno, la MO-Running. Per essere certi di poter ritirare la propria maglia ricordo (garantite per i primi 300), è consigliabile iscriversi sul sito: www.inmorbegno.com.