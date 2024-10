Grifo, ad Ascoli fai valere la tradizione. Poker di vittorie nelle ultime quattro gare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Nicola Agostini Sfatare il tabù trasferta è l’obiettivo in casa Perugia in vista della sfida di sabato ad Ascoli. Finora, lontano dal Curi, i biancorossi di Formisano non hanno mai vinto, collezionando tre pareggi e una sconfitta. Classifica alla mano, la gara del Del Duca, mette di fronte due blasonate, invischiate però nella parte destra della graduatoria e chiamate, entrambe, a risollevarsi in fretta dopo gli ultimi ko. Il Perugia può aggrapparsi però alla tradizione. nelle ultime quattro trasferte ad Ascoli, infatti, i Grifoni hanno collezionato quattro vittorie e i successi sono cinque nelle ultime sei gare al Del Duca. L’ultima sconfitta ad Ascoli risale infatti al febbraio 2015, in serie B. Vittoria dei bianconeri per 1-0 con gol siglato da Cacia. Sport.quotidiano.net - Grifo, ad Ascoli fai valere la tradizione. Poker di vittorie nelle ultime quattro gare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Nicola Agostini Sfatare il tabù trasferta è l’obiettivo in casa Perugia in vista della sfida di sabato ad. Finora, lontano dal Curi, i biancorossi di Formisano non hanno mai vinto, collezionando tre pareggi e una sconfitta. Classifica alla mano, la gara del Del Duca, mette di fronte due blasonate, invischiate però nella parte destra della graduatoria e chiamate, entrambe, a risollevarsi in fretta dopo gli ultimi ko. Il Perugia può aggrapparsi però allatrasferte ad, infatti, ini hanno collezionatoe i successi sono cinqueseial Del Duca. L’ultima sconfitta adrisale infatti al febbraio 2015, in serie B. Vittoria dei bianconeri per 1-0 con gol siglato da Cacia.

