Gli affari di ' ndrangheta e camorra col narcotraffico | condanna a 20 anni per il boss Bartolo Bruzzaniti 15 anni per Raffaele Imperiale

Vent'anni di reclusione a Bartolo Bruzzaniti, ritenuto uno dei principali broker del narcotraffico internazionale, estradato in Italia dal Libano nell'agosto 2023. E sei anni a Raffaele Imperiale, il cosiddetto broker della camorra e soprannominato il «boss dei Van Gogh», anche lui uno dei più importanti narcotrafficanti al mondo, arrestato nel 2022 da latitante e poi divenuto collaboratore

