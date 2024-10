Quifinanza.it - Giorgetti e Leo in conferenza stampa: “In arrivo imposte per assicurazioni e banche”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Non solo confermiamo il taglio, ma prevediamo anche vantaggi per i redditi superiori a 35mila euro fino a 40mila euro, insieme ad altre fasce di reddito. In particolare, poniamo grande attenzione ai redditi medio-bassi, che beneficeranno di una situazione migliore rispetto al passato, e non ci saranno nuove tasse per gli altri”. Parole del ministro dell’Economia, Giancarlo, che ha presentato ingli interventi della Manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri, che ammontano a 30 miliardi di euro lordi. Tra le misure, spicca la conferma del taglio del cuneo fiscale, con un’attenzione particolare alle famiglie: “Inseriamo un nuovo sistema di calcolo delle aliquote fiscali che aiuta le famiglie numerose e miglioramento di alcuni istituti e che rafforziamo, come congedi parentali da 2 a tre mesi”.