GF, ennesima lite nel cuore della notte tra Jessica e Yulia: “Non ti comporti come una persona adulta” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano ad accendersi gli animi di alcuni concorrenti del GF. Ieri notte, nella casa più spiata d’Italia, è avvenuta una furiosa discussione tra alcune concorrenti femminili. Il tutto è avvenuto dopo una presunta spallata che Mariavittoria Minghetti avrebbe ricevuto da Yulia Bruschi. “Non ti comporti come una persona adulta” – Durante una chiacchierata notturna con Amanda L'articolo GF, ennesima lite nel cuore della notte tra Jessica e Yulia: “Non ti comporti come una persona adulta” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano ad accendersi gli animi di alcuni concorrenti del GF. Ieri, nella casa più spiata d’Italia, è avvenuta una furiosa discussione tra alcune concorrenti femminili. Il tutto è avvenuto dopo una presunta spallata che Mariavittoria Minghetti avrebbe ricevuto daBruschi. “Non tiuna” – Durante una chiacchierata notturna con Amanda L'articolo GF,neltra: “Non tiuna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Grande Fratello è guerra nella notte : scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO) - Ovviamente, il trio di Non è la Rai si è schierato dalla parte di Yulia Bruschi e a quel punto, Jessica Morlacchi ha preso le difese della sua amica… L’ex frontman dei Gazosa, schierandosi contro Yulia, ha detto quanto segue: “Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. (Donnapop.it)

Grande Fratello - volano stracci nella notte tra le concorrenti : "In puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo" - Duro e acceso scontro nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: ecco cosa è successo nella notte tra le due concorrenti del reality show di Canale 5. (Comingsoon.it)

“Perché ci nascondono cosa fanno di notte”. Grande Fratello - la scoperta sui concorrenti - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Quindi, avrebbero nascosto queste immagini al pubblico per evitare che ci fossero ulteriori polemiche. Nella casa del Grande Fratello, in particolare è stato notato durante la notte del post-puntata in diretta, i concorrenti non sono stati immortalati e si ... (Caffeinamagazine.it)