Lanazione.it - Eventi e cantieri spostano il mercato. Gli stand nel parcheggio dello stadio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inizia l’autunno e con esso arriva una serie diin centro storico. Per far posto alle varie manifestazioni e alle tensostrutture che le ospitano ilè costretto a traslocare, ma non più in zona Ansa del Tevere come avveniva negli anni scorsi: stavolta la nuova sede deldel giovedì e del sabato sarà nel. La scelta è legata al fatto che in zona Ansa c’è il cantiere della variante del Cassero ancora in corso. In centro storico si terranno in sequenza Tiferno Comics Fest&Games (in programma questo fine settimana 19-20 ottobre), Altrocioccolato (25-27 ottobre) e il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (in calendario dal primo al 3 novembre).