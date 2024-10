Eolie, turiste canadesi smarrite durante una escursione sul cratere: salvate in elicottero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati chiamati a intervenire per soccorrere tre turiste in difficoltà nei pressi del cratere dell’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie. Le tre donne, di origine canadese, stavano effettuando un’escursione quando, a causa del territorio impervio, si sono disorientate e non sono riuscite a trovare il sentiero per tornare indietro. La situazione, resa più complicata dalla particolare conformazione geografica dell’area, ha richiesto un intervento tempestivo per evitare che le escursioniste passassero la notte all’aperto o in situazioni di pericolo. Thesocialpost.it - Eolie, turiste canadesi smarrite durante una escursione sul cratere: salvate in elicottero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati chiamati a intervenire per soccorrere trein difficoltà nei pressi deldell’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle. Le tre donne, di origine canadese, stavano effettuando un’quando, a causa del territorio impervio, si sono disorientate e non sono riuscite a trovare il sentiero per tornare indietro. La situazione, resa più complicata dalla particolare conformazione geografica dell’area, ha richiesto un intervento tempestivo per evitare che le escursioniste passassero la notte all’aperto o in situazioni di pericolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vulcano, salvate tre turiste in difficoltà | FOTO - Oggi, intorno alle ore 17,00 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di tre turiste in difficoltà nei pressi del cratere dell’isola di Vulcano dell’a ... (strettoweb.com)

Tre turiste canadesi in difficoltà sul cratere a Vulcano: salvate in elicottero dai vigili del fuoco di Messina - Oggi, intorno alle ore 17:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di tre turiste in difficoltà nei ... (messina.gazzettadelsud.it)

Guida 50 Top Italy 2025: il ristorante Modì di Torregrotta tra i migliori d’Italia - Il ristorante Modì di Torregrotta di Giuseppe Geraci e la sua compagna ha conquistato il quarto posto nella classifica 50 Top Italy 2025. (normanno.com)