Dybala dissipa ogni dubbio | scelta chiara per Roma-Inter

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paulocorre veloce versodi domenica sera. Dopo i dubbi relativi al suo stato di forma, la Joya sarà in campo per la partita contro i nerazzurri. Dubbiti dopo l’allenamento di oggi. RECUPERATO – Paulocontinua a lavorare in gruppo in vista direlativo alla sua presenza per il big match di domenica sera allo stadio Olimpico. L’attaccante giallorosso, di rientro dopo un problema muscolare, si è allenato al 100% anche nella seduta odierna a Trigoria. Il tutto a quattro giorni dalla partita, chiaro segnale di come la sua presenza in campo dal primo minuto non sia assolutamente in. Ivan Juric è chiamato a dare una svolta al brutto periodo vissuto proprio dalla– che ha anche portato al suo ingaggio al posto dell’ex tecnico Daniele De Rossi – e per farlo dovrà affidarsi ai suoi giocatori migliori.