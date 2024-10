Ilrestodelcarlino.it - Arriva ‘Elisio Cocktail Bar e Cucina’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuova apertura si profila nel territorio guelfese:Bar eè infatti il nome del locale che aprirà a Castel Guelfo verso la fine di ottobre, in via del Commercio 1, proprio di fronte all’Outlet. Il nome del locale richiama i campi Elisi, un simbolo che evoca pace e benessere, e rappresenta una nuova realtà che punta a rinnovare il territorio e ad attirare una clientela giovane e dinamica. "Siamo una coppia originaria di Medicina e riteniamo che manchi uno spazio di questo tipo in zona –, raccontano i titolari Sofia e Paolo–, abbiamo quindi deciso di crearne uno noi, puntando a una clientela più ampia che non sia limitata ai visitatori dell’Outlet. Ciò che desideriamo è creare un luogo che trasmetta una sensazione di benessere e armonia.