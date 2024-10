Tvzap.it - Anna Tatangelo si è fidanzata ufficialmente: chi è il nuovo compagno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Personaggi TV. Gli scatti ‘rubati’ da Diva e Donna non mentono., ex storica di Gigi D’Alessio, sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia di unuomo. La cantante 37enne di Sora è stata pizzicata con un ex calciatore che attualmente allena la squadra Juniores nazionale della società Roma City. La coppia è stata paparazzata insieme di recente mentre lui aiutava laa caricare le valigie in macchina. Ma scopriamo di più su questo misterioso uomo. Leggi anche: Red Canzian, cos’è la malattia che l’ha quasi ucciso: a cosa fare attenzione Leggi anche: Alan Friedman, la rivelazione su Bruganelli e Ossinisi èSembra ormai un lontano ricordo la storia con Gigi D’Alessio, diventato padre per la sesta volta lo scorso luglio: Ginevra, la seconda figlia per il cantautore napoletano con la compagna Denise Esposito.