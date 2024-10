America’s Cup, ultima chiamata per Ineos Britannia. New Zealand può ipotecare la serie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo una sola giornata di stop, riparte quest’oggi a Barcellona il confronto tra Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia per l’America’s Cup 2024. I Kiwi hanno subito dettato legge, dominando le prime regate grazie ad un equipaggio praticamente perfetto e ad una barca strepitosa, capace di fare la differenza soprattutto nei lati di poppa e con la fluidità nelle manovre. Il Defender ha dimostrato una netta superiorità nei primi tre capitoli della serie, mentre in gara-4 il Challenger of Record ha sfoderato un’ottima prestazione (con una partenza impeccabile) tenendo testa almeno inizialmente ai neozelandesi e perdendo con un margine non troppo elevato. Ancora troppo poco per poter pensare di ribaltare la situazione, ma almeno Ben Ainslie e compagni hanno capito di avere la chance di giocarsi una regata alla volta senza partire sconfitto in partenza. Oasport.it - America’s Cup, ultima chiamata per Ineos Britannia. New Zealand può ipotecare la serie Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo una sola giornata di stop, riparte quest’oggi a Barcellona il confronto tra Emirates Team Newper l’Cup 2024. I Kiwi hanno subito dettato legge, dominando le prime regate grazie ad un equipaggio praticamente perfetto e ad una barca strepitosa, capace di fare la differenza soprattutto nei lati di poppa e con la fluidità nelle manovre. Il Defender ha dimostrato una netta superiorità nei primi tre capitoli della, mentre in gara-4 il Challenger of Record ha sfoderato un’ottima prestazione (con una partenza impeccabile) tenendo testa almeno inizialmente ai neozelandesi e perdendo con un margine non troppo elevato. Ancora troppo poco per poter pensare di ribaltare la situazione, ma almeno Ben Ainslie e compagni hanno capito di avere la chance di giocarsi una regata alla volta senza partire sconfitto in partenza.

