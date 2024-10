Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli". Lo annuncia il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota, esprimendo L'articolo Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – ", direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a, a seguito di un, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli". Lo annuncia il ministro della Cultura,Giuli, in una nota, esprimendo L'articolodaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte - Lo annuncia il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota, esprimendo "solidarietà e vicinanza mia personale e del ministero della Cultura" "Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha […]. (Sbircialanotizia.it)

Malore per Alessandro Campi : il ministro della Cultura esprime solidarietà dopo il ricovero - Giuli ha sottolineato come il suo lavoro non solo contribuisca alla valorizzazione della storia italiana, ma anche alla promozione della cultura nel contesto internazionale. Il ministero della Cultura ha seguito con attenzione le notizie riguardanti il professor Campi. Tanto i colleghi quanto gli studenti nutrono speranze per una rapida ripresa, affinché il professor Campi possa ritornare presto ... (Gaeta.it)

“Il nostro campione è morto”. Sport italiano in lacrime - fatale un malore in gara - Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino e concorrenti e pubblico senza parole Per trentacinque interminabili minuti il personale medico ha tentato di rianimarlo, poi si è dovuto arrendere. La tragedia si è consumata ieri, durante il Campionato Europeo Gravel sull’Altopiano di Asiago nel Vicentino. (Caffeinamagazine.it)