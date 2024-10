Al via i lavori di manutenzione straordinaria di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il ripristino di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva. “Queste vie di collegamento saranno oggetto di importanti Riminitoday.it - Al via i lavori di manutenzione straordinaria di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Iniziano idiper la messa in sicurezza e il ripristino didei, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva. “Queste vie di collegamento saranno oggetto di importanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

San Giorgio del Sannio - la consigliera Petrillo : “Lavori fermi in Viale Spinelli : il silenzio dell’amministrazione Ricci” - Tempo di lettura: 2 minuti“I lavori per la realizzazione del collettore fognario lungo il Viale Spinelli sono fermi e nel frattempo aumentano i disagi per cittadini e attività commerciali. La situazione è critica e necessita della massima attenzione, perché a quanto pare la sospensione sarebbe stata imposta dalla Soprintendenza ABAP ( ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO) per le province di ... (Anteprima24.it)

Rete fognaria “ridotta“ per lavori. Viale Campania finisce sott’acqua - Viale Campania e via Philips ancora allagate dalle forti piogge e il traffico va in tilt. Stefania Totaro . Per evitare esondazioni del Lambro già nel pomeriggio di mercoledì la protezione civile di Monza, in collaborazione con i tecnici della Reggia di Monza e il benestare di Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) avevano provveduto a ripristinare la continuità e la tenuta ... (Ilgiorno.it)

Al via i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra Statale 16 e viale Abruzzi : come cambia la viabilità - Lunedì 14 ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione (Statale 16) e viale Abruzzi. Questo intervento sostituirà l’attuale impianto semaforico di viale Abruzzi, un’area critica per la viabilità che in passato ha registrato... (Riminitoday.it)