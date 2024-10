Game-experience.it - XDefiant potrebbe chiudere dopo la stagione 4, secondo un insider

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un nuovo rumor vuoleaddirittura a rischio chiusurala4 qualora lo sparatutto online non riesca ad ottenere i risultati sperati da Ubisoft, con il publisher francese intenzionato a quel punto a spegnere addirittura i server del gioco così da contenere i costi. Questa nuova un’indiscrezione è stata condivisa da Shaun Weber, uno sviluppatore noto per aver ricoperto il ruolo di leaker in più di qualche occasione, condividendo delle informazioni che si sono rivelate effettivamente veritiere con il passare del tempo. Lo sviluppatore ha condiviso nello specifico il seguente messaggio: “Onestamenteè già morto. Il team di ricerca di Ubisoft sta chiedendo attivamente ai tester di organizzare un’altra sessione di test così da continuare a fornire back.