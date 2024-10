Weah: “Milan, una famiglia. Sbagliai un rigore e Berlusconi …” | VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) George Weah, ex attaccante del Milan dal 1995 al 2000, ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. Il VIDEO George Weah, ex attaccante del Milan dal 1995 al 2000, è intervenuto nei giorni scorsi al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Per l'occasione, l'ex bomber liberiano ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. Il VIDEO con le sue dichiarazioni Pianetamilan.it - Weah: “Milan, una famiglia. Sbagliai un rigore e Berlusconi …” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) George, ex attaccante deldal 1995 al 2000, ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. IlGeorge, ex attaccante deldal 1995 al 2000, è intervenuto nei giorni scorsi al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Per l'occasione, l'ex bomber liberiano ha ricordato con enorme piacere i suoi trascorsi con la maglia rossonera. Ilcon le sue dichiarazioni

Ex Milan - Weah : “Parlai di Tim con Maldini. Poi è arrivata la Juve” | VIDEO - Il retroscena nel video George Weah, ex attaccante del Milan dal 1995 al 2000, ha parlato del figlio Timothy, oggi alla Juventus, in occasione del suo intervento al 'Festival dello Sport', evento organizzato - come ogni anno - da 'La Gazzetta dello Sport' a Trento. Ecco, dunque, in questo video, le parole del 'Re Leone' Weah sul giocatore bianconero del quale aveva parlato prima con l'ex ... (Pianetamilan.it)

George Weah : «Mio figlio Timothy può fare una bella carriera alla Juventus se sarà capace di una cosa. Al Milan mi ha difeso Berlusconi e in Italia ho vinto tutto» - Presidente della Liberia fino al gennaio di quest’anno, si è raccontato al Festival dello Sport a Trento. L’ex attaccante del Milan nonché Pallone d’Oro ha parlato di suo figlio e del presente e futuro alla Juventus Pallone d’Oro nel 1995, l’ex Milan George Weah ha avuto in Italia le tappe più significative della sua carriera. (Calcionews24.com)

Ex Milan - George Weah : "Da tifoso della Juventus sono felice per mio figlio Timothy - deve avere pazienza" - George Weah si racconta fra passato e presente al Festival dello Sport. Ecco le parole dell`ex attaccante liberiano del Milan riportate dalla... (Calciomercato.com)