Vuelta 2025, arriveranno conferme: la partenza sarà da Torino (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Allo svelamento del percorso manca ancora qualche mese, ma la Vuelta 2025 comincia a prendere forma e a parlare italiano, con le indiscrezioni degli ultimi mesi che trovano così conferma: l'anno prossimo la corsa spagnola partirà da Torino. I dettagli A livello burocratico, come si è evinto dalla variazione di bilancio approvata venerdì scorso, sembra dunque tutto fatto, con la Regione pronta a stanziare 7 milioni per supportare un evento che avrà un grande ritorno economico e di immagine: il 23 agosto 2025 la Vuelta 2025 scatterà da Venaria Reale e vivrà ben 4 tappe in Piemonte per quella che sarà una prima volta assoluta voluta da tutti. Innanzittuto da Aso, l'organizzatore sia della Vuelta sia del Tour de France, che proprio quest'anno è partito dall'Italia dopo un'attesa lunghissima. Sport.quotidiano.net - Vuelta 2025, arriveranno conferme: la partenza sarà da Torino Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Allo svelamento del percorso manca ancora qualche mese, ma lacomincia a prendere forma e a parlare italiano, con le indiscrezioni degli ultimi mesi che trovano così conferma: l'anno prossimo la corsa spagnola partirà da. I dettagli A livello burocratico, come si è evinto dalla variazione di bilancio approvata venerdì scorso, sembra dunque tutto fatto, con la Regione pronta a stanziare 7 milioni per supportare un evento che avrà un grande ritorno economico e di immagine: il 23 agostolascatterà da Venaria Reale e vivrà ben 4 tappe in Piemonte per quella cheuna prima volta assoluta voluta da tutti. Innanzittuto da Aso, l'organizzatore sia dellasia del Tour de France, che proprio quest'anno è partito dall'Italia dopo un'attesa lunghissima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vuelta a España 2025 - si parte dal Piemonte : il probabile percorso - La Regione ha stanziato sette milioni di euro per ospitare la gara iberica, che partirà il prossimo 23 agosto 2025. . Precisamente dal Piemonte, che accoglierà dunque la grande partenza dellla corsa spagnola. Seconda frazione mossa, da Cherasco ad Alba, mentre la terza frazione dovrebbe essere teatro del primo arrivo in salita, nei dintorni di Ceres, permettendo così il primo scossone in ... (Oasport.it)

Ciclismo : la Vuelta a España 2025 sempre più vicina alla partenza da Torino - . Ancora non ufficiale, ma tutte le strade portano verso questa scelta. Per parole dell’assessore allo sport della Regione Marina Chiarelli: “I nostri uffici sono attualmente a Madrid per organizzare al meglio questo grande evento”. Manca solo la Vuelta a España, ma davvero per poco: il 2025 infatti sarà l’anno del via della corsa a tappe iberica da Torino. (Oasport.it)