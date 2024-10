Un terrorista ha sparato in autostrada in Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) È di un morto e tre feriti il primo bilancio di un sospetto attacco terroristico che ha avuto luogo sull'autostrada tra Ashdod e Yavne, nel sud di Israele. Secondo le prime informazioni a sparare all'impazzata allo svincolo della Route 4 è stato un terrorista da un'auto ferendo cinque persone Europa.today.it - Un terrorista ha sparato in autostrada in Israele Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È di un morto e tre feriti il primo bilancio di un sospetto attacco terroristico che ha avuto luogo sull'tra Ashdod e Yavne, nel sud di. Secondo le prime informazioni a sparare all'impazzata allo svincolo della Route 4 è stato unda un'auto ferendo cinque persone

L'amico di Hamas (e della sinistra) attacca : "Israele Stato terrorista" - Sono dati certi. Lo stesso Hannoun rivela: «Io sono indagato dal 2003, da più di 20 anni, ma il mio lavoro e quello della mia associazione va avanti. Spero che con quanto rintracciato si finanzia la pace. Io non ho fatto niente di sbagliato e posso documentare che tutti i nostri soldi sono stati spesi per progetti umanitari in Palestina». (Iltempo.it)

Israele - attentato alla stazione degli autobus di Beersheva : un morto e dieci feriti. Neutralizzato il terrorista - Mentre l’autore della strage, fanno sapere le autorità israeliane, è stato ucciso. Non è ancora nota la gravità delle condizioni in cui versano le persone coinvolte nell’attentato. Nella città meridionale di Beersheva, vicino alla stazione centrale degli autobus, un attacco terroristico ha causato la morte di una donna e il ferimento di una decina di persone. (Open.online)

Israele - attentato alla stazione degli autobus di Beersheva : un morto e dieci feriti. Neutralizzato il terrorista - I video October 6, 2024 October 6, 2024 Foto in copertina: Ansa | Immagine di repertorio di polizia israeliana in azione L'articolo Israele, attentato alla stazione degli autobus di Beersheva: un morto e dieci feriti. I feriti, riferisce il quotidiano Haaretz, sarebbero tutti ventenni: al momento si trovano nell’ospedale Soroka Medical Center. (Open.online)