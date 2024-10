Teo Teocoli: “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Teo Teocoli torna ancora sulla rottura con Celentano, commentando le parole di Roberto Saviano che si era espresso L'articolo Teo Teocoli: “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Teo Teocoli: “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Teotorna ancora sulla rottura con, commentando le parole di Roberto Saviano che si era espresso L'articolo Teo: “? Non cipiù perdi ‘Adrian’” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teo Teocoli : “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…” - Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno, forse è morto”. Teocoli aveva ripreso il tema in una successiva intervista al ‘Corriere della sera’, dove aveva rivelato di essere rimasto “basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme”. Dopo l’abbandono del disegnatore – continua Teocoli su Rai Radio 1 – lui si trovò da solo e chiese a me ... (Dailyshowmagazine.com)

Teo Teocoli : “Celentano mi chiese di andare in video fingendo di essere lui - ecco perché è finita la nostra amicizia” - Ma non è solo colpa sua”. “Purtroppo da Adrian, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. Teocoli si sofferma poi su Claudia Mori, moglie di Celentano, che l’attore in passato aveva definito “padrona” del marito: “Claudia ha il suo perché in tutto questo”, conferma Teocoli a Un Giorno da Pecora: “Lei non è cattiva ma è una donna dura. (Tpi.it)

Teo Teocoli : “Non parlo più con Adriano Celentano per colpa del programma ‘Adrian'” - A Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 Teo Teocoli è tornato a parlare della querelle con Adriano Celentano, aggiungendo ulteriori dettagli sui motivi della loro lontananza: "La causa della nostra rottura è stato proprio il programma 'Adrian'".Continua a leggere . (Fanpage.it)