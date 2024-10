“Tanti ragazzi inghiottiti in un buco nero dove non c’è speranza, aiutiamoli” (Di martedì 15 ottobre 2024) Senigallia (Ancona), 15 ottobre 2024 – “Tanti, troppi ragazzi sono immersi in un dolore che non conosciamo, non vedono l'orizzonte, né il futuro". E’ ancora sconvolta la comunità di Senigallia dopo il tragico episodio avvenuto ieri, cioè la scoperta del cadavere di Leonardo, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita dopo aver rubato la pistola del padre. Il giovane è stato trovato privo di vita dalle forze dell’ordine davanti ad un casale di campagna, a Montignano, frazione di Senigallia. Sembra che dietro questo gesto estremo – ed è su questo punto che stanno indagando gli investigatori – ci sia l’ombra del bullismo: Leonardo infatti era stato preso di mira dai compagni di classe con insulti e offese. E’ per questo che il 15enne non voleva più tornare tra le aule dell’istituto Panzini, scuola nella quale si era appena trasferito. Ilrestodelcarlino.it - “Tanti ragazzi inghiottiti in un buco nero dove non c’è speranza, aiutiamoli” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Senigallia (Ancona), 15 ottobre 2024 – “, troppisono immersi in un dolore che non conosciamo, non vedono l'orizzonte, né il futuro". E’ ancora sconvolta la comunità di Senigallia dopo il tragico episodio avvenuto ieri, cioè la scoperta del cadavere di Leonardo, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita dopo aver rubato la pistola del padre. Il giovane è stato trovato privo di vita dalle forze dell’ordine davanti ad un casale di campagna, a Montignano, frazione di Senigallia. Sembra che dietro questo gesto estremo – ed è su questo punto che stanno indagando gli investigatori – ci sia l’ombra del bullismo: Leonardo infatti era stato preso di mira dai compagni di classe con insulti e offese. E’ per questo che il 15enne non voleva più tornare tra le aule dell’istituto Panzini, scuola nella quale si era appena trasferito.

