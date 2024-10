‘New Generation Labs’, mercoledì la presentazione dei risultati del progetto (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà Sabato 19 ottobre alle 10 e 30 nella biblioteca comunale “Amicolibro” di Montesarchio, la presentazione dei risultati del progetto dell’ambito B3 “New Generation Labs” finanziato nell’ambito del Pnrr, alla presenza dei sindaci e degli amministratori dell’ambito B3, degli educatori e dei centri formazione e delle associazioni coinvolte. Il progetto è volto a migliorare i servizi di cura dei minori nella fascia d’età 11-17 anni con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico, promuovendo il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di percorsi complementari a quelli tradizionali, utili ai ragazzi coinvolti a conseguire ulteriori capacità ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Anteprima24.it - ‘New Generation Labs’, mercoledì la presentazione dei risultati del progetto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà Sabato 19 ottobre alle 10 e 30 nella biblioteca comunale “Amicolibro” di Montesarchio, ladeideldell’ambito B3 “NewLabs” finanziato nell’ambito del Pnrr, alla presenza dei sindaci e degli amministratori dell’ambito B3, degli educatori e dei centri formazione e delle associazioni coinvolte. Ilè volto a migliorare i servizi di cura dei minori nella fascia d’età 11-17 anni con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico, promuovendo il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di percorsi complementari a quelli tradizionali, utili ai ragazzi coinvolti a conseguire ulteriori capacità ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Soglie” - installazioni diffuse : la presentazione del progetto per il (Re)generation festival a Vo' - Un progetto di installazioni diffuse che si snoda lungo un percorso tra campi e vigneti. Si parte dal campo sportivo di Vo' e ci si addentra nelle vigne per poi arrivare in un punto sopraelevato dove è possibile godere di un panorama unico. L'evento gratuito è in programma a Vo' sabato 5... (Padovaoggi.it)