Nations League oggi in TV, dove vedere Spagna-Serbia, Scozia-Portogallo e le altre partite: canale e diretta streaming

oggi martedì 15 ottobre, sono otto le partite in programma di Nations League tra cui spiccano Spagna-Serbia e Scozia-Portogallo. Inizio di tutti i match in contemporanea, alle 20:45. diretta TV e in streaming esclusivamente, in chiaro previo registrazione, su uefa.tv.

Nations League - l’Italia batte Israele per 4 a 1 : a segno Retegui - doppietta per Di Lorenzo e Frattesi - Prima del calcio d’inizio, durante la lettura della formazione e l’inno nazionale israeliano, si sono verificati alcuni fischi da parte di un piccolo gruppo di tifosi. Nelle scorse ore, la città è stata blindata per ragioni di sicurezza, con misure straordinarie per garantire l’ordine. Alcuni tra i tifosi, inoltre, hanno indossato il fiocco giallo, simbolo della campagna «Riportiamoli a casa», ... (Open.online)

Irlanda del Nord-Bulgaria (Uefa Nations League C - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Il gruppo C3 di Nations League è senza ombra di dubbio quello più equilibrato di tutti, dove ancora tutte e 4 le squadre sono in ballo per ogni obiettivo: l’Irlanda del Nord quest’oggi vincendo potrebbe scalzare la Bulgaria dalla vetta e andare ancvhe in testa al girone. I Norn Iron di O’Neill hanno già bloccato sul pari la Bielorussia sabato scorso e affrontano i Lavovete che inflissero ... (Infobetting.com)

Lituania-Romania (Uefa Nations League C - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Viaggia spedita a punteggio pieno la Romania di Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi in Lituania la tricolorii potrebbe festeggiare la promozione in Nations League B con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese […] InfoBetting: ... (Infobetting.com)