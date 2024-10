Nasce il nuovo consiglio delle rappresentanze portuali di Confindustria per lo sviluppo economico (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama industriale italiano si arricchisce di una nuova iniziativa strategica: Confindustria ha ufficializzato la creazione di un consiglio delle rappresentanze portuali, presieduto da Costanzo Jannotti Pecci, attuale presidente dell’Unione Industriali di Napoli. Questo organo, come sottolineato da un comunicato ufficiale, mira a rafforzare le politiche per la portualità nel contesto dell’economia nazionale, sfruttando la notevole posizione geografica dell’Italia e la sua storica propensione all’export. La proposta di Emanuele Orsini La creazione del consiglio delle rappresentanze portuali è stata proposta dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ed è stata accolta con unanimità durante il consiglio di Presidenza. Gaeta.it - Nasce il nuovo consiglio delle rappresentanze portuali di Confindustria per lo sviluppo economico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama industriale italiano si arricchisce di una nuova iniziativa strategica:ha ufficializzato la creazione di un, presieduto da Costanzo Jannotti Pecci, attuale presidente dell’Unione Industriali di Napoli. Questo organo, come sottolineato da un comunicato ufficiale, mira a rafforzare le politiche per latà nel contesto dell’economia nazionale, sfruttando la notevole posizione geografica dell’Italia e la sua storica propensione all’export. La proposta di Emanuele Orsini La creazione delè stata proposta dal presidente di, Emanuele Orsini, ed è stata accolta con unanimità durante ildi Presidenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Confindustria - nasce il 'consiglio rappresentanze portuali' - SarĂ presieduto dal presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, "e contribuirĂ - spiega una nota - allo sviluppo delle politiche confederali in tema di portualitĂ , supportando in tal modo anche la crescita del sistema economico e produttivo del Paese, alla luce della sua particolare posizione geografica, della struttura del territorio e della storica vocazione ... (Quotidiano.net)

M5S - Saiello : “Crisi automotive - tavolo di confronto in Consiglio regionale con le rappresentanze sindacali” - Mentre gli. “Abbiamo aperto oggi in Consiglio regionale un tavolo di confronto proficuo e partecipato con le rappresentanze sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, sulla grave crisi del settore automotive. . I lavoratori Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. (Avellinotoday.it)

Saiello : “Crisi automotive - tavolo di confronto in Consiglio regionale con le rappresentanze sindacali” - I lavoratori Stellantis in Campania vivono un clima di incertezza intollerabile. Mentre gli. “Abbiamo aperto oggi in Consiglio regionale un tavolo di confronto proficuo e partecipato con le rappresentanze sindacali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl e Fismic, sulla grave crisi del settore automotive. (Avellinotoday.it)