Mister Movie | Invincible 3 | La data d’uscita è ufficiale! Ecco cosa ci aspetta

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’attesa è finalmente finita! Prime Video ha svelato ladella terza stagione di, una delle serie animate più amate dagli appassionati di supereroi. I nuovi episodi debutteranno il 6 febbraio 2025 e, a differenza delle precedenti stagioni, saranno rilasciati tutti di seguito, senza interruzioni. Fred Tatasciore, la voce di Rex Splode, ha anticipato che assisteremo a una profonda evoluzione dei personaggi: “Vedrete Eve e tutti gli altri crescere, non solo come supereroi, ma anche come esseri umani.” Questa promessa di crescita e maturazione dei personaggi lascia intendere che la terza stagione sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Ma le novità non finiscono qui. Oltre alla serie animata, è in lavorazione anche un film live-action tratto dal fumetto originale.