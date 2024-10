Manutenzione62enne muore in esplosione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 15.40 Un idraulico di 62 anni è morto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione in un impianto di riscaldamento dell' acqua in una casa di campagna nel comune di Gallipoli, nei pressi del confine con quello di Alezio. Secondo una prima ricostruzione, l'si è verificata in una vasca di espansione che si trovava sull'autoclave. La deflagrazione è stata causata dalla pressione eccessivamente alta e ha investito la vittima uccidendola. Sul posto sono presenti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.