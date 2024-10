Luis Enrique, il commovente ricordo della figlia scomparsa: «Sul piano spirituale è con noi. Penso ci veda ancora» (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Luis Enrique si è raccontato in un documentario per Movistar+ dal titolo “No tenéis ni **** idea”. Movistar+ ha pubblicato sulla propria piattaforma la terza parte del documentario, dove Luis Enrique ricorda in maniera commovente la figlia Xana, scomparsa a 9 anni a causa di un tumore alle ossa. L’allenatore asturiano si considera un uomo fortunato: «E tu mi dirai posso ritenermi un uomo fortunato o sfortunato? Mi ritengo fortunato, molto fortunato. Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi. VIDEO, cose incredibili». Enrique: «Ogni giorno parliamo di Xana, la ricordiamo» L’allenatore ha raccontato anche di un dialogo avuto con sua madre dopo la morte della figlia: «Mia madre non voleva foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: ‘Mamma, perché non hai nessuna foto di Xana?’. Ilnapolista.it - Luis Enrique, il commovente ricordo della figlia scomparsa: «Sul piano spirituale è con noi. Penso ci veda ancora» (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024)si è raccontato in un documentario per Movistar+ dal titolo “No tenéis ni **** idea”. Movistar+ ha pubblicato sulla propria piattaforma la terza parte del documentario, dovericorda in manieralaXana,a 9 anni a causa di un tumore alle ossa. L’allenatore asturiano si considera un uomo fortunato: «E tu mi dirai posso ritenermi un uomo fortunato o sfortunato? Mi ritengo fortunato, molto fortunato. Ma tuaè morta quando aveva 9 anni MiaXana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi., cose incredibili».: «Ogni giorno parliamo di Xana, la ricordiamo» L’allenatore ha raccontato anche di un dialogo avuto con sua madre dopo la morte: «Mia madre non voleva foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: ‘Mamma, perché non hai nessuna foto di Xana?’.

