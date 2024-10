Ilnapolista.it - Lobotka a rischio per l’Empoli, al suo posto pronto all’esordio Gilmour (Gazzetta)

(Di martedì 15 ottobre 2024) Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislavè uscito all’83’ dopo un problema che sembra muscolare. Non sono ancora chiare le condizioni del calciatore azzurro, che oggi tornerà a Napoli, ma questa mattina il Corriere dello Sport scriveper“Stanislavsi è fermato. Un problema muscolare, a un flessore, accusato nel corso della seconda e ultima partita giocata ieri dalla sua Slovacchia contro l’Azerbaigian, in trasferta (vittoria per 3-1). Lobo è rimasto in campo fino all’83’, quando poi è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio: oggi rientrerà in Italia e sarà sottoa tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli.