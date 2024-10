Lanotiziagiornale.it - L’ex Ilva riparte dal carbone, riacceso il vecchio altoforno 1

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un ritorno al passato, quello del. Così viene definita dalle associazioni ambientaliste la riaccensione dell’1 deldi Taranto, fermo da più di un anno per lavori di manutenzione. Da ieri è così tornato operativo insieme all’unicofinora in funzione, il 4. Ma per poco, perché l’1 si fermerà di nuovo nei primi mesi del 2025 (quando rientrerà in funzione il 2) per il rifacimento del crogiolo. L’obiettivo è di aumentare progressivamente la produzione di ghisa per raggiungere la soglia delle 5 milioni di tonnellate nel 2025. Ad azionare il comando per l’accensione dell’è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che sottolinea come la riattivazione possa permettere di “tornare a lavorare” ad alcuni dipendenti in cassa integrazione.