“Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro più di tutti”: il CT dell’Argentina non ha dubbi (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, il giocatore che merita più di tutti di vincere il Pallone d'Oro è Lautaro Martinez. Fanpage.it - “Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro più di tutti”: il CT dell’Argentina non ha dubbi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, il giocatore chepiù di tutti di vincere ild'Oro è Lautaro

Lionel Scaloni vota Lautaro Martinez : "Merita il Pallone d'Oro più di chiunque" - Lautaro Martinez merita il Pallone d`Oro. Non ha dubbi il ct dell`Argentina Lionel Scaloni che, nella conferenza stampa prima della partita... (Calciomercato.com)

Scaloni : «A Lautaro Martinez il Pallone d’Oro! Lo merita più di tutti» - sarà più tardi perché ha ancora un enorme futuro». È un ragazzo su cui riponiamo grandi speranze». Spero che gli possa essere dato. È un ragazzo che apprezzo molto, è con noi dall’inizio e spero che gli possa essere data questa opportunità e se non adesso. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

Pallone d’Oro 2024 - Matthaus : “Lo merita Rodri - nella mia classifica Vinicius è terzo” - Dietro il centrocampista spagnolo, secondo l’ex calciatore tedesco, ci sarebbe Jude Bellingham, “che come Vinicius ha vinto Champions e Liga ed è stato tra i migliori agli Europei, trascinando l’Inghilterra in finale a suon di gol. . Manca solo un mese all’assegnazione del Pallone d’Oro 2024, e sale l’attesa per sapere chi vincerà l’ambito premio, con Marca che ha svelato come Vinicius sarebbe ... (Sportface.it)