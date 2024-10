«L'anno più veloce della mia vita. Vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre» (Di martedì 15 ottobre 2024) Un anno fa nasceva una nuova coppia: Damiano David, frontman dei Maneskin oggi impegnato nella sua carriera da solista, veniva paparazzato con Dove Cameron. Un anno dopo l’amore tra i due va a gonfie vele. Ed è proprio l’ex stellina Disney a rivelarlo via social con un post che vale più di qualsiasi dedica d’amore. Damiano David da Fazio: «Con i Måneskin è un erasmus. Iodonna.it - «L'anno più veloce della mia vita. Vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unfa nasceva una nuova coppia: Damiano David, frontman dei Maneskin oggi impegnato nella sua carriera da solista, veniva paparazzato con Dove Cameron. Undopo l’amore tra i due va a gonfie vele. Ed è proprio l’ex stellina Disney a rivelarlo via social con un post che vale più di qualsiasi dedica d’amore. Damiano David da Fazio: «Con i Måneskin è un erasmus.

Connessione ultraveloce - partiti i cantieri che consentiranno di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo - Sono iniziati a San Mauro Pascoli i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del... (Cesenatoday.it)

Base sofficissima per torte di compleanno : ricetta facilissima e veloce - . Versiamo il composto nello stampo, livelliamo la superficie e inseriamo nel forno sul ripiano centrale per circa 45-50 minuti a 180 gradi. e vi garantisco che sarà un vero successo! E’ buonissima anche senza farcitura ma con una spolverata di zucchero a velo… A voi la scelta! Base sofficissima per torte di compleanno: ricetta facilissima e veloce ? Ingredienti ? 175 g di margarina ... (Donnaup.it)

Carlo Conti svela come sarà Sanremo 2025 : “Un Festival allegro e soprattutto veloce - altrimenti mi annoio!”. E a proposito di Amadeus… - Un altro elemento chiave è la giuria. Conti ha anche parlato della sua affiatata giuria. Forse, la formula della felicità di Carlo Conti sta proprio in questo: riuscire a mantenere lo spirito giocoso e spensierato, nonostante le sfide del lavoro e della vita. Questo aspetto affascina tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti, incuriositi nel vedere come una persona riesca a diventare ... (Isaechia.it)