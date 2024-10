La Sicilia tra bellezza e patimento | esce ConTraddizione il primo album di Francesco Ragusa

La Sicilia tra bellezza e patimento: esce “ConTra(d)dizione”, il primo album di Francesco Ragusa (Di martedì 15 ottobre 2024) Fuori su tutte le piattaforme digitali l’album d’esordio del cantautore Francesco Ragusa. S’intitola “ConTra(d)dizione”, prodotto e distribuito dall’etichetta “La stanza nascosta Records”. E’ stato anticipato dal singolo “Sicilia mia” con il videoclip ufficiale curato da Giuseppe Bennica e Agrigentonotizie.it - La Sicilia tra bellezza e patimento: esce “ConTra(d)dizione”, il primo album di Francesco Ragusa Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fuori su tutte le piattaforme digitali l’d’esordio del cantautore. S’intitola “ConTra(d)dizione”, prodotto e distribuito dall’etichetta “La stanza nascosta Records”. E’ stato anticipato dal singolo “mia” con il videoclip ufficiale curato da Giuseppe Bennica e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Ssd UniMe sciupa, il derby della Cittadella va alla Pgs Don Bosco Barcellona - Non riesce a bissare il successo dell’andata la Ssd Unime che, nella quarta giornata della Coppa Federale di hockey, viene sconfitta tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria con il f ... (messinasportiva.it)

Successo di pubblico per la 67^ Monti Iblei, trionfa Caruso - Per la prima volta la premiazione si è svolta in Piazza Duomo coinvolgendo così tutta la città. La manifestazione ha preso il via venerdì ... (ragusah24.it)

Inaugurato a Villa Reimann il corso di laurea in Infermieristica di Unict - “Oggi chiudiamo un ciclo perché diamo compimento alle volontà di una donna giunta dalla Danimarca, che decise di vivere a Siracusa e che credeva nei giovani”. Sono le parole del sindaco Francesco Ital ... (siracusaoggi.it)