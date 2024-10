La carica dei mille ad Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia per la Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon: info e percorso (Di martedì 15 ottobre 2024) La carica dei 1.000 è pronta ad invadere pacificamente la Costa dei Trabocchi per una domenica di sport da ricordare. La Costa dei Trabocchi- BCC Half Marathon si prepara alla seconda edizione, che si correrà domenica 27 ottobre sulla distanza di 21,097 chilometri sulla ciclopedonale Via Verde Europa.today.it - La carica dei mille ad Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia per la Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon: info e percorso Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladei 1.000 è pronta ad invadere pacificamente ladeiper una domenica di sport da ricordare. Ladei- BCCsi prepara alla seconda edizione, che si correrà domenica 27 ottobre sulla distanza di 21,097 chilometri sulla ciclopedonale Via Verde

"Ci vuole impegno della Regione per completare la ciclopedonale" : a Chieti gli Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi - Il 17 ottobre si terranno i primi Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi nella sala consiliare della Provincia di Chieti, un appuntamento per discutere il futuro di uno dei progetti più ambiziosi e strategici per lo sviluppo del turismo sostenibile in Abruzzo: la ciclovia della Costa. (Chietitoday.it)

Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon - più di mille atleti parteciperanno alla seconda edizione - La Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon si prepara alla seconda edizione che si correrà domenica 27 ottobre sulla distanza di 21,097 chilometri sulla ciclopedonale Via Verde della Costa dei Trabocchi. I Comuni coinvolti sono quelli di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia... (Chietitoday.it)