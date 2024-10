Il designer, che dal 2014 dirige la linea Philosophy, è il successore designato dopo il ritiro della fondatrice della maison (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell’industria della moda è impossibile annoiarsi. Le ultime settimane, in particolare, sono state segnate da un costante susseguirsi di annunci, addii, dimissioni e nomine. La più recente? Quella di Lorenzo Serafini come Direttore Creativo di Alberta Ferretti. Iodonna.it - Il designer, che dal 2014 dirige la linea Philosophy, è il successore designato dopo il ritiro della fondatrice della maison Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell’industriamoda è impossibile annoiarsi. Le ultime settimane, in particolare, sono state segnate da un costante susseguirsi di annunci, addii, dimissioni e nomine. La più recente? Quella di Lorenzo Serafini come Direttore Creativo di Alberta Ferretti.

